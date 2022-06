Napoli, baby criminali sparano a poliziotti (Di mercoledì 8 giugno 2022) Napoli, 8 giu. (Adnkronos) - Tre giovanissimi di età compresa tra i 14 e i 16 anni sono stati arrestati ieri sera a Napoli al termine di un inseguimento, scaturito a seguito di una tentata rapina a un supermercato, durante il quale uno dei tre ha esploso colpi di pistola contro i poliziotti intervenuti. Gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia sono intervenuti in via Cairoli per la segnalazione di una rapina in un supermercato e, giunti sul posto, hanno visto uno scooter con tre persone a bordo che alla loro vista è partito in fuga in direzione di via Cavallotti. I poliziotti sono stati fermati dal titolare dell'esercizio commerciale che ha riferito del tentativo di rapina al supermercato, sventato dal fatto che è riuscito a prendere tempo in attesa dell'arrivo della volante. I fuggitivi sono stati intercettati in ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022), 8 giu. (Adnkronos) - Tre giovanissimi di età compresa tra i 14 e i 16 anni sono stati arrestati ieri sera aal termine di un inseguimento, scaturito a seguito di una tentata rapina a un supermercato, durante il quale uno dei tre ha esploso colpi di pistola contro iintervenuti. Gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia sono intervenuti in via Cairoli per la segnalazione di una rapina in un supermercato e, giunti sul posto, hanno visto uno scooter con tre persone a bordo che alla loro vista è partito in fuga in direzione di via Cavallotti. Isono stati fermati dal titolare dell'esercizio commerciale che ha riferito del tentativo di rapina al supermercato, sventato dal fatto che è riuscito a prendere tempo in attesa dell'arrivo della volante. I fuggitivi sono stati intercettati in ...

