Il liceo Pisacene vince “A scuola di open coesine”

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Per il terzo anno consecutivo ilScientifico “Carlo Pisacane” di Padula si è aggiudicato la vittoria nella sezione “Europa=Noi” nell’ambito del progetto di monitoraggio civico “AdiCoesione” promosso dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. La classe 2Q (indirizzo Quadriennale) si è infatti posizionata al primo posto su oltre 213 scuole partecipanti di cui 49 in Campania e 7 in provincia di Salerno. Le alunne e gli alunni avranno l’opportunità di prendere parte ad un’uscita didattica e ad alcuni incontri di approfondimento. Nella graduatoria generale inoltre il“Pisacane” è l’unicadella provincia di Salerno ad aver ...