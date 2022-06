GF Vip, Barù esce allo scoperto con la nuova fidanzata: chi è lei (Di mercoledì 8 giugno 2022) A quanto pare Barù (all’anagrafe Gherardo Gaetani) ha deciso di seguire il consiglio di Jessica Selassié ed è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma. Per la prima volta da quando si frequentano, infatti, il nobile chef del Grande Fratello Vip 6 ha taggato la fidanzata, una nota modella italiana: lei si chiama Ludovica Perissinotto, nel 2011 è stata Miss Abruzzo e oggi ha una carriera da indossatrice ben avviata. Barù Gaetani e Ludovica Perissinotto si sono conosciuti tramite amici comuni qualche settimana dopo l’uscita del nobile dalla Casa del Grande Fratello Vip 6, e fanno coppia fissa dallo scorso maggio. Non si sa altro, visto che ad accomunare i due fidanzati c’è la grande riservatezza sulla loro vita privata, sia da singoli che in coppia, che tengono ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 8 giugno 2022) A quanto pare(all’anagrafe Gherardo Gaetani) ha deciso di seguire il consiglio di Jessica Selassié ed è uscitocon la suafiamma. Per la prima volta da quando si frequentano, infatti, il nobile chef del Grande Fratello Vip 6 ha taggato la, una nota modella italiana: lei si chiama Ludovica Perissinotto, nel 2011 è stata Miss Abruzzo e oggi ha una carriera da indossatrice ben avviata.Gaetani e Ludovica Perissinotto si sono conosciuti tramite amici comuni qualche settimana dopo l’uscita del nobile dalla Casa del Grande Fratello Vip 6, e fanno coppia fissa dscorso maggio. Non si sa altro, visto che ad accomunare i due fidanzati c’è la grande riservatezza sulla loro vita privata, sia da singoli che in coppia, che tengono ...

Advertising

Stranerazana : Se due presone si vogiono, stano inseme.Punto. Baru non voleva, Jess gli piaceva solo fisicamente, e che fosse pura… - neonvenus23 : @bimba_dei_jeru @paola_cavicchi L'unica cosa giusta da fare se ne sei fan è sostenere Jess, non vendicarsi con rece… - soletempesta12 : RT @just_ebe: La cosa che più mi spiace è che davvero deve essere un periodo proprio difficile per Jess:adesso il rapporto con Barù,prima i… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Alex Belli prende in giro il ristorante di Barù, nel video anche Alessandro Basciano - martalongo5 : @1DMarty_me @koala_anxiety Ma smettila che Baru' nn ha perculato nessuno.E chi voleva andare nel locale ci e' andat… -