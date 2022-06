Educazione e tecnologia per la sicurezza sulle strade (Di mercoledì 8 giugno 2022) È noto che una delle più ricorrenti cause di incidenti è la velocità elevata. Durante il 2021 le infrazioni rilevate in Italia dalla Polstrada per eccesso di velocità sono state 598.530, con il ritiro di 23.431 patenti di guida e 33.590 carte di circolazione. Sono cifre significative e tuttavia abbondantemente al di sotto della realtà quotidiana non accertata. La sicurezza sulle strade deve assumere il carattere di urgenza non procrastinabile, visto quanto accade. Sempre nel 2021, rispetto al 2020, sono aumentati gli incidenti stradali del 26,7% (64.162 del 2021 contro i 50.625 del 2020), gli incidenti mortali sono stati 1.238 e le vittime 1.313: rispettivamente il 15,5% e il 14,1% in più. Le cifre dimostrano innanzi tutto che occorre ripristinare l’idea-dovere del rispetto di tutti verso tutti gli utenti della strada. Ed è questo ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 8 giugno 2022) È noto che una delle più ricorrenti cause di incidenti è la velocità elevata. Durante il 2021 le infrazioni rilevate in Italia dalla Polstrada per eccesso di velocità sono state 598.530, con il ritiro di 23.431 patenti di guida e 33.590 carte di circolazione. Sono cifre significative e tuttavia abbondantemente al di sotto della realtà quotidiana non accertata. Ladeve assumere il carattere di urgenza non procrastinabile, visto quanto accade. Sempre nel 2021, rispetto al 2020, sono aumentati gli incidenti stradali del 26,7% (64.162 del 2021 contro i 50.625 del 2020), gli incidenti mortali sono stati 1.238 e le vittime 1.313: rispettivamente il 15,5% e il 14,1% in più. Le cifre dimostrano innanzi tutto che occorre ripristinare l’idea-dovere del rispetto di tutti verso tutti gli utenti della strada. Ed è questo ...

