Dopo provini durissimi, stile Marines, l'attrice di "Inventing Anna" forse è la candidata vincente (Di mercoledì 8 giugno 2022) Julia Garner come Madonna. A interpretarla nel biopic sulla popstar firmato dalla popstar potrebbe essere proprio la star di Inventing Anna. La notizia è stata riportata da Variety che riporta una fonte vicina alla produzione del film. Madonna: le attrici più indicate a interpretare la popstar guarda le foto Leggi anche › Madonna ha iniziato le audizioni per il suo biopic: ecco le 11 le attrici più indicate secondo i fan Julia Garner nel ruolo di Madonna Garner, ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 8 giugno 2022) Julia Garner come Madonna. A interpretarla nel biopic sulla popstar firmato dalla popstar potrebbe essere proprio la star di. La notizia è stata riportata da Variety che riporta una fonte vicina alla produzione del film. Madonna: le attrici più indicate a interpretare la popstar guarda le foto Leggi anche › Madonna ha iniziato le audizioni per il suo biopic: ecco le 11 le attrici più indicate secondo i fan Julia Garner nel ruolo di Madonna Garner, ...

