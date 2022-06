(Di mercoledì 8 giugno 2022) Zanzara trasmette laingapore, 8 giugno 2022 - L'esplosione didiè un brutto segnale per il resto del: le zone tradizionalmente più infestate dalle zanzare Aedes,...

Advertising

SkyTG24 : Singapore, epidemia di febbre dengue: è colpa del cambiamento climatico - infoitsalute : Dengue, a Singapore boom di casi. 'Cambiamento climatico la farà diffondere nel mondo' - mariopaps : Singapore ha registrato più di 11mila casi di febbre dengue trasmessa dalle zanzare Aedes. L’epidemia è strettament… - infoitsalute : Allarme epidemia dengue a Singapore: rischiamo anche noi? Tutto quello che c'è da sapere - francobaietti : AHAHAH Altra stronzata Chi ci crede e un Ciuccio -

Zanzara trasmette laingapore, 8 giugno 2022 - L'esplosione di casi diè un brutto segnale per il resto del mondo : le zone tradizionalmente più infestate dalle zanzare Aedes, che trasportano e trasmettono il virus delle malattia infettiva tropicale, ...... nella Città - Stato disi è scatenato il panico a seguito del record di casi raggiunti di febbre. Questa malattia può essere trasmessa agli esseri umani dalla puntura della zanzara ...Nella città-stato asiatica la malattia è endemica, ma la stagione è iniziata in anticipo per colpa del clima sempre più clima sempre più caldo-umido: le zone tradizionalmente infestate dalle zanzare A ...Che cos'è la febbre dengue Chiamata anche "febbre spacaossa", la dengue è una malattia che può essere trasmessa agli uomini dalle zanzare ...