Belgio-Polonia, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 8 giugno 2022) Alle 20:45 allo stadio Re Baldovino di Bruxelles scenderanno in campo per la seconda giornata del gruppo D di Nations League Belgio e Polonia. Il gruppo D vede in testa l’Olanda seguita dalla Polonia a pari punti, terzo e quarto posto Galles e Belgio con zero punti. Di seguito le formazioni ufficiali di Belgio-Polonia. Il Belgio di Roberto Martinez dopo la sonora sconfitta per 4-1 nella prima giornata di Nations League contro l’Olanda (gol della bandiera di Batshuayi) vuole rifarsi questa sera contro la Polonia. Per quanto riguarda le scelte di formazione dei Diavoli rossi non dovrebbero esserci grossi cambiamenti rispetto alla partita con l’Olanda. Lukaku e Mertens si giocano il posto da titolare in attacco. La ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Alle 20:45 allo stadio Re Baldovino di Bruxelles scenderanno in campo per la seconda giornata del gruppo D di Nations League. Il gruppo D vede in testa l’Olanda seguita dallaa pari punti, terzo e quarto posto Galles econ zero punti. Di seguito ledi. Ildi Roberto Martinez dopo la sonora sconfitta per 4-1 nella prima giornata di Nations League contro l’Olanda (gol della bandiera di Batshuayi) vuole rifarsi questa sera contro la. Per quanto riguarda le scelte di formazione dei Diavoli rossi non dovrebbero esserci grossi cambiamenti rispetto alla partita con l’Olanda. Lukaku e Mertens si giocano il posto da titolare in attacco. La ...

Advertising

siamo_la_Roma : ???? La #Polonia sfida il #Belgio ? Ma #Zalewski non parte dal primo minuto ?? Le scelte per la gara di… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Nations League, Belgio-Polonia in streaming gratis? Guarda la partita in diretta: Se st… - marinabeccuti : Belgio-Polonia, le formazioni ufficiali. Linetty e Praet non giocano dal 1' - Torinogranatait : Belgio-Polonia, le formazioni ufficiali. Linetty e Praet non giocano dal 1' - PagineRomaniste : #BelgioPolonia, #Zalewski parte dalla panchina #ASRoma #NationsLeague -