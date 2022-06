Al Fuorisalone l'arte eco-concettuale con i pesci di Salvatore Bonajuto (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tanti stilisti nell'immenso calderone del Fuorisalone. E la gara per entrare nel mondo dell'arredo è agguerrita più che mai. In questi giorni non c'è angolo a Milano che non abbia la sua esposizione. Degna di nota l'arte eco-concettuale di Salvatore Bonajuto. Sensibile alle tematiche green legate anche alla sua terra, l'artista catanese illustra il suo legame con il mondo acquatico e la fauna ittica attraverso due opere incentrate sul rapporto fra l'arte, l'acqua e la vita. Nato e cresciuto in una città affacciata sul mare, Bonajuto ha scelto di portare nella capitale del design il suo universo elaborando una riflessione sul senso della vita sconvolta dalle ultime drammatiche vicende globali. A questo mood si ispira l'evento ribattezzato ‘Sottosopra' previsto il 10 ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tanti stilisti nell'immenso calderone del. E la gara per entrare nel mondo dell'arredo è agguerrita più che mai. In questi giorni non c'è angolo a Milano che non abbia la sua esposizione. Degna di nota l'eco-di. Sensibile alle tematiche green legate anche alla sua terra, l'artista catanese illustra il suo legame con il mondo acquatico e la fauna ittica attraverso due opere incentrate sul rapporto fra l', l'acqua e la vita. Nato e cresciuto in una città affacciata sul mare,ha scelto di portare nella capitale del design il suo universo elaborando una riflessione sul senso della vita sconvolta dalle ultime drammatiche vicende globali. A questo mood si ispira l'evento ribattezzato ‘Sottosopra' previsto il 10 ...

