24 Ore Le Mans 2022, qualifiche: Toyota e Porsche al comando sul bagnato (Di mercoledì 8 giugno 2022) Molto intense le qualifiche della 24 Ore di Le Mans 2022, dove a fare da protagonista è stata la pioggia e, per non farsi mancare nulla, c’è stata anche una bandiera rossa. Nella classe regina, in cui tutte le vetture sono già qualificate all’Hyperpole, al comando c’è la Toyota con Kobayashi. Inseguono rispettivamente a 8 decimi e 1,5 secondo le Glickenhaus di Pla e Briscoe. Nella classe LMP2, invece, la battaglia si infiamma ed a spuntarla è la WRT di Frijns, che precede la Jota di Da Costa e la Realteam di Nato. Bene anche le United Autosports di Lynn e Albuquerque. L’ultimo posto se lo assicura infine la Prema con Deletraz. Per concludere, la Porsche di Vanthoor detta il passo nelle GTE-Pro, mentre nelle GTE-Am comanda la Northwest Amr di Pittard. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Molto intense ledella 24 Ore di Le, dove a fare da protagonista è stata la pioggia e, per non farsi mancare nulla, c’è stata anche una bandiera rossa. Nella classe regina, in cui tutte le vetture sono già qualificate all’Hyperpole, alc’è lacon Kobayashi. Inseguono rispettivamente a 8 decimi e 1,5 secondo le Glickenhaus di Pla e Briscoe. Nella classe LMP2, invece, la battaglia si infiamma ed a spuntarla è la WRT di Frijns, che precede la Jota di Da Costa e la Realteam di Nato. Bene anche le United Autosports di Lynn e Albuquerque. L’ultimo posto se lo assicura infine la Prema con Deletraz. Per concludere, ladi Vanthoor detta il passo nelle GTE-Pro, mentre nelle GTE-Am comanda la Northwest Amr di Pittard. SportFace.

