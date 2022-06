Vi spiego perché all’Italia non serve il salario minimo. Scrive Bonanni (Di martedì 7 giugno 2022) Si sente un gran rumore sulla pressione dell’Unione europea sul salario minimo, ma pur essendo un tema importante per moltissimi Paesi membri, il tema non riguarderebbe l’Italia. Infatti la soluzione di fissare i minimi salariali riguarda la maggioranza degli europei ma non noi, in quanto la loro contrattazione nazionale non è diffusa e praticata, e i loro lavoratori sono alla mercé di imprenditori spregiudicati, privando così anche il sistema giudiziario, in caso di contenzioso tra lavoratori ed imprese, di riferimenti necessari per stabilire eventualmente la giusta retribuzione da attribuire. In Italia invece la contrattazione praticata dalle organizzazioni del lavoro comparativamente più rappresentative copre ogni settore, salvo coloro che sono regolati dalle partite iva, che sovente non sono lavoratori autonomi ma lavoratori dipendenti sotto ... Leggi su formiche (Di martedì 7 giugno 2022) Si sente un gran rumore sulla pressione dell’Unione europea sul, ma pur essendo un tema importante per moltissimi Paesi membri, il tema non riguarderebbe l’Italia. Infatti la soluzione di fissare i minimi salariali riguarda la maggioranza degli europei ma non noi, in quanto la loro contrattazione nazionale non è diffusa e praticata, e i loro lavoratori sono alla mercé di imprenditori spregiudicati, privando così anche il sistema giudiziario, in caso di contenzioso tra lavoratori ed imprese, di riferimenti necessari per stabilire eventualmente la giusta retribuzione da attribuire. In Italia invece la contrattazione praticata dalle organizzazioni del lavoro comparativamente più rappresentative copre ogni settore, salvo coloro che sono regolati dalle partite iva, che sovente non sono lavoratori autonomi ma lavoratori dipendenti sotto ...

