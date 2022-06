Ultime Notizie – Buon compleanno a Pippo Baudo, icona della tv (Di martedì 7 giugno 2022) Buon compleanno a Pippo Baudo che oggi, 7 giugno, compie 86 anni. Nato nel 1936 a Militello in provincia di Catania, con la sua carriera lunghissima, costellata di successi e di audience, è senza dubbio un maestro della tv. Laureato in legge (anche se non ha mai svolto alcuna attività forense), partecipa giovanissimo a programmi televisivi (la sua prima apparizione nel 1959 nel varietà ‘La conchiglia d’Oro’, condotto da Enzo Tortora). E dagli inizi degli anni ’60 si dedica alla conduzione di trasmissioni televisive. Nel 1968 il primo Festival di Sanremo. E poi giochi a premi (‘Un colpo di fortuna’ accanto a Paola Tedesco, ‘Chi?’ in coppia con Elisabetta Virgili, ‘Secondo voi’, quiz abbinato alla Lotteria Italia, ‘scopre’ Fioretta Mari, Tullio Solenghi, Beppe Grillo), varietà (‘Luna Park’ ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022)che oggi, 7 giugno, compie 86 anni. Nato nel 1936 a Militello in provincia di Catania, con la sua carriera lunghissima, costellata di successi e di audience, è senza dubbio un maestrotv. Laureato in legge (anche se non ha mai svolto alcuna attività forense), partecipa giovanissimo a programmi televisivi (la sua prima apparizione nel 1959 nel varietà ‘La conchiglia d’Oro’, condotto da Enzo Tortora). E dagli inizi degli anni ’60 si dedica alla conduzione di trasmissioni televisive. Nel 1968 il primo Festival di Sanremo. E poi giochi a premi (‘Un colpo di fortuna’ accanto a Paola Tedesco, ‘Chi?’ in coppia con Elisabetta Virgili, ‘Secondo voi’, quiz abbinato alla Lotteria Italia, ‘scopre’ Fioretta Mari, Tullio Solenghi, Beppe Grillo), varietà (‘Luna Park’ ...

Advertising

sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - bundolo48 : RT @sole24ore: ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l’Occident… - CorriereCitta : Covid Lazio, i casi da reinfezione ora iniziano a preoccupare: «Bisogna fare la quarta dose» -