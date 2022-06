Top XI | Primeira Liga 2021 22

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 7 giugno 2022) Dodici mesi fa lo Sporting di Rúben Amorim si laureava campione di Portogallo, interrompendo il duopolio Porto-Benfica che durava da 19 anni. La conferma in panchina del giovane allenatore, già sul taccuino di alcune delle principali squadre d’Europa, sembrava il preludio di un nuovo ciclo vincente. Così non è stato perché il Porto, superando 1-0 il Benfica alla penultima giornata, si è garantito matematicamente la riconquista del titolo, il 30° della sua storia. Una vittoria, quella dei Dragões, quasi mai in discussione, visto che la squadra di Sérgio Conceição ha preso la testa della classifica alla 10° giornata, superando 4-1 il Boavista nel derby, per non lasciarla più. Il Benfica può consolarsi con un brillante cammino in Champions League, conclusosi solo ai quarti sotto i colpi del Liverpool di Klopp, e con la stagione monstre del fenomeno Darwin Núñez, esploso fragorosamente ...