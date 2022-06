Test, trova il gatto: se lo vedi in 30 secondi sei un genio (Di martedì 7 giugno 2022) Il nuovo Test del gatto sta mandando in crisi il web. Tra i volti di numerose persone è stato infatti nascosto il musetto di un felino, che quasi nessuno riesce a trovare facilmente. Siete pronti a mettervi alla prova? Un rompicapo può essere un buon modo per tenere la mente allenata. Il web si anima … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 7 giugno 2022) Il nuovodelsta mandando in crisi il web. Tra i volti di numerose persone è stato infatti nascosto il musetto di un felino, che quasi nessuno riesce are facilmente. Siete pronti a mettervi alla prova? Un rompicapo può essere un buon modo per tenere la mente allenata. Il web si anima … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

CGMConsulting : CGM Consulting S.r.l. ricerca: Automotive Test Engineer a Torino Leggi i dettagli della ricerca ricerca lavorativa… - zazoomblog : Test trova la rana: se la vedi in 30 secondi sei un genio - #trova #rana: #secondi #genio - LuisaPalumbo1 : Test, trova il gatto: se lo vedi in 30 secondi sei un genio (la soluzione domani??????) #test #gatto #velvet… - PatriziaPatri10 : Impossibile, il gatto si trova nel pezzo sotto che avete tagliato, sotto all'uomo col cappello rosso! - ParliamoDiNews : Test, trova il serpente in mezzo alle giraffe: se lo fai in meno di 20 secondi sei un genio - Velvet Gossip #Foto… -