Putin lo aveva fulminato in diretta tv, ora è sparito nel nulla. "Nessuna notizia" da tre mesi (Di martedì 7 giugno 2022) Non si più nulla del primo "epurato" della guerra in Ucraina che ha fatto perdere la sue tracce da poche ore prima dell'annuncio, da parte del presidente russo Vladimir Putin, dell'"operazione militare speciale". Si tratta di Dmitry Kozak, ex consigliere e braccio destro dello Zar, apparso in pubblico per l'ultima volta il 21 febbraio nella riunione le cui immagini hanno fatto il giro del mondo, quella in cui Putin ha fulminato con un botta e risposta da film di spie il capo dei servizi segreti Sergey Naryskhin che chiedeva più tempo per evitare l'attacco militare all'Ucraina. In quell'occasione il vicedirettore dello staff di Putin e capo delle operazioni pre-guerra in Donbass aveva preso la parola facendo una sorta di mea culpa, dicendo che dal 2015 c'era una situazione di ...

