Pd-M5s esultano per l'intesa sul salario minimo in Ue, freddo il centrodestra (Di martedì 7 giugno 2022) AGI - Un indirizzo non vincolante, specie in un paese come l'Italia in cui i contratti collettivi sono diffusissimi. E tuttavia l'accordo sul salario minimo in Europa è salutato anche da Roma come una conquista importante e un passo verso una maggiore giustizia sociale. L'accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo prevede in particolare che, laddove il tasso di copertura della contrattazione collettiva sia inferiore a una soglia dell'80%, gli Stati membri dovrebbero stabilire un piano d'azione per promuovere la contrattazione collettiva. Il piano d'azione dovrebbe stabilire una tempistica chiara e misure concrete per aumentare progressivamente il tasso di copertura della contrattazione collettiva. Dunque, come spiega il ministro Giancarlo Giorgetti, l'accordo raggiunto sulla direttiva Ue per il salario minimo ... Leggi su agi (Di martedì 7 giugno 2022) AGI - Un indirizzo non vincolante, specie in un paese come l'Italia in cui i contratti collettivi sono diffusissimi. E tuttavia l'accordo sulin Europa è salutato anche da Roma come una conquista importante e un passo verso una maggiore giustizia sociale. L'accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo prevede in particolare che, laddove il tasso di copertura della contrattazione collettiva sia inferiore a una soglia dell'80%, gli Stati membri dovrebbero stabilire un piano d'azione per promuovere la contrattazione collettiva. Il piano d'azione dovrebbe stabilire una tempistica chiara e misure concrete per aumentare progressivamente il tasso di copertura della contrattazione collettiva. Dunque, come spiega il ministro Giancarlo Giorgetti, l'accordo raggiunto sulla direttiva Ue per il...

