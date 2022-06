La Cina è prossima a varare la sua terza portaerei

(Di martedì 7 giugno 2022) L’ultimo passaggio satellitare sul cantiere navale Jiangnan, a poca distanza da Shangai, ha evidenziato come i lavori di approntamento dellacinese, classe Type 003, siano in fase avanzata e, a quanto pare, prossimi al completamento. L’unità navale è stata impostata nel 2018, e le immagini satellitari riprese da Planet Labs il 31 maggio InsideOver.

Advertising

daikefeng771225 : @gianninastar14 Benvenuto in Cina la prossima volta - LuKakkLP : Volete fare la fine della Cina... Esporre un QR per vivere... Lo avete fatto invece di combattere. Siamo ancora in… - markigno60 : @TgLa7 Prossima la vittoria dell'Ucraina che prenderà anche vasti territori della Russia e nella seconda fase arriverà a attaccare la Cina. - PCovili : @GuidoCrosetto @solomarylety Stiamo diventando peggio della Cina ! #alibertacontrollata ( l’accento la prossima volta ) - Eddie995ita : @EnricoSavasta @verso_il_fronte @MarceVann Questo è l'Export escludi il primo nella lista e capisci che il grano uc… -

Il Sole 24 ORE

... sviluppata da Volvo per i suoi veicoli digenerazione. Progettata per essere dotata di ... nel South Carolina, e nell'impianto di Chengdu, in, è un modello fondamentale per le ambizioni ...Il Milan attualmente è il brand italiano più commercializzato anche in America e. Solo negli ... L'accordo di 14 milioni annuali dovrebbe salire a 30 milioni dallstagione. Un aumento ... Prossima tappa lo sbarco a Hong Kong Adesso la Cina ci mette la faccia ... che può giocarsi la carta occupazionale alle prossime elezioni di metà mandato. Di qui la furia del governo cinese contro l’azienda di Taiwan.In Cina Cartier-Bresson si è recato la prima volta nel 1948. Adesso la mostra al Mudec di Milano ripercorre quegli ...