Il papà di Gnonto | ' In pochi giorni ci è cambiata la vita Wilfried è interista | sogna di tornare'

Advertising

scepticalego : RT @InterHubOff: ??Boris Gnonto, papà di Wilfried, a @Radio1Rai: “Lui è interista. Sogna di tornare a giocare coi nerazzurri, quando è andat… - Inter_Scout : RT @InterHubOff: ??Boris Gnonto, papà di Wilfried, a @Radio1Rai: “Lui è interista. Sogna di tornare a giocare coi nerazzurri, quando è andat… - fcin1908it : Il papà di Gnonto: “È interista, sogna di tornare all’Inter. Dispiaciuto quando è andato via” - MOrru84 : RT @InterHubOff: ??Boris Gnonto, papà di Wilfried, a @Radio1Rai: “Lui è interista. Sogna di tornare a giocare coi nerazzurri, quando è andat… - LucaaaaBat : RT @InterHubOff: ??Boris Gnonto, papà di Wilfried, a @Radio1Rai: “Lui è interista. Sogna di tornare a giocare coi nerazzurri, quando è andat… -

Tra una frase e l'altra, arriva la notizia. La voce a Rai Radio1 è di Boris Noel, il padre della rivelazione della Nazionale, il 18enne Wilfried. Ospite di Un Giorno da Pecora , ildell'attaccante non si è fatto problemi a parlare del tifo del figlio: "Lui è interista e sogna di tornare a giocare con i nerazzurri. Quando è andato ...Boris Noeldi Wilfried , è intervenuto a Rai Radio1 , ospite di 'Un Giorno da Pecora' . Queste le sue parole dopo il debutto di suo figlio in Nazionale: ' L'assist di mio figlio In pochi giorni ci ...