Il nuovo numero due dell’Ambasciata d’Albania a Roma

(Di martedì 7 giugno 2022) Il diplomatico Luigi Mattirolo, 38 anni, originario della provincia di Torino, è ildued’Italia in Albania. Subentra ad Alberto Petrangeli, da aprile ambasciatore in Congo in sostituzione di Luca Attanasio, vittima di un agguato con la sua scorta. Mattirolo in precedenza era stato segretario di Legazione alla Farnesina, primo segretario all’Ambasciata a Varsavia, console generale a Gerusalemme, addetto per la stampa e la comunicazione alla Farnesina e dal 2020 consigliere di legazione. A Tirana affianca l’ambasciatore Fabrizio Bucci. Nelincarico Mattirolo è già intervenuto alla conferenza, promossa dall’ufficio di Tirana del Consiglio d’Europa, sul bilancio della Presidenza Italiana in settori fondamentali come la tutela e l’effettività dei diritti umani e delle minoranze, ...