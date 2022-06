Food design | cos’è e perché ci cambia la vita

Leggi su panorama

(Di martedì 7 giugno 2022) Per noi esseri umani il masticare e il mangiare sono attività primarie, fondamentali per il sostentamento. Dalla scoperta del fuoco in età preistorica a oggi abbiamo sperimentato una continua ricerca di nuovi stimoli legati al cibo: prima la cottura, poi l’abbinamento con altri ingredienti, e da qualche secolo prestiamo attenzione anche alla forma delle materie prime che ingeriamo. Da questo nasce una disciplina il cui nome, relativamente giovane, rivela il suo impiego: il. All’interno di queste due parole viene racchiuso tutto un intero universo di processi e di ricerca che portano alla nascita di nuovi prodotti legati al cibo che soddisfano nuove e antiche esigenze. Ideazione e progettazione dei prodotti alimentari e di tutto ciò che è in qualche modo legato a essi (quindi anche del packaging): questa la frase chiave che potrebbe ...