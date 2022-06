Advertising

Agenzia_Ansa : E' stato condannato all'ergastolo Antonio De Marco, il giovane studente reo confesso dell'omicidio dell'arbitro lec… - QuintoPotereV : ?? #Fidanzati uccisi a #Lecce, #ergastolo per #DeMarco. Il papà di Daniele: “Condanna non colma il vuoto” ?? - fattoquotidiano : #Ultimora Il 21enne è stato ritenuto colpevole dell'omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta [LEGGI] - CALCIOGEMINI : Fidanzati Daniele De Santis e Eleonora Manta uccisi a Lecce: De Marco condannato all'ergastolo - fiko_tm : Molto bene buttate anche la chiave -

... imputato reo confesso del duplice efferato delitto avvenuto in un appartamento del capoluogo salentino il 21 settembre del 2020, quando furono trucidati con numerose coltellate i...... il giovane studente reo confesso dell'omicidio dell'arbitro lecceseDe Santis e della sua ... De Marco aveva colpito icon 60 coltellate : al cuore, ai polmoni e allo stomaco. Gli ...Antonio De Marco venne sottoposto a fermo il 28 settembre del 2020, dai carabinieri di Lecce ad una settimana di distanza dal ritrovamento dei cadaveri di Eleonora e Daniele in via Montello De Marco è ...E' stato condannato all'ergastolo Antonio Giovanni De Marco, 21enne all'epoca dei fatti, imputato reo confesso del duplice efferato delitto ...