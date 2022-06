F1 | Valsecchi | “Ferrari ha la macchina migliore | Leclerc superiore a Verstappen in qualifica Montecarlo? Andava rispettata la regola n 1”

Leggi su oasport

(Di martedì 7 giugno 2022) Ormai un decennio fa, Davidesi laureò campione della GP2. Correva l’anno 2012 ed il pilota nativo di Erba sembrava avere tutte le qualità per compiere il grande salto in F1. Nonostante diverse trattative, il sogno tuttavia non si è mai realizzato: colpa di uno sport dove per sfondare o sei un fenomeno oppure devi portare una valigia piena di soldi e sponsor per la squadra che ti ingaggia.non era inferiore a tanti piloti che hanno calcato le piste del Mondiale di F1, tutt’altro. Il classe 1987 intraprese così nel 2013 la carriera da commentatore tecnico per SkySport, ruolo che ricopre tutt’ora e per il quale viene molto apprezzato dalla stragrande maggioranza degli spettatori, in particolare grazie a degli interventi precisi, interessanti, ma al tempo stesso anche schietti e mai banali. Conabbiamo ...