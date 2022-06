"Da me può venire a patto che...": L'incredibile proposta di Bruno Vespa, chi vuole in studio (Di martedì 7 giugno 2022) Fa ancora discutere la presenza di Massimo Giletti e del suo Non è l'Arena in Russia. Dopo le numerose critiche arrivate da diversi colleghi, anche Bruno Vespa ha voluto dire la sua. Il conduttore, in occasione di Porta a Porta in onda martedì 7 giugno, si è appellato a Vladimir Solovyev, proponendo uno scambio di ospitalità. "Ospiterò volentieri Solovyev a 'Porta a porta' - ha detto il giornalista - se lui mi userà la cortesia di ospitarmi in collegamento col suo programma di Russia1. Così i nostri pubblici potranno confrontare le diverse posizioni sulla crisi ucraina in un sereno dibattito tra persone civili". Insomma, quello di Vespa sembra un riferimento alla polemica attorno al caso-Giletti. L'obiettivo è infatti quello di dare e ricevere lo stesso spazio per poter dire la propria opinione. E non è un caso. A Non ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Fa ancora discutere la presenza di Massimo Giletti e del suo Non è l'Arena in Russia. Dopo le numerose critiche arrivate da diversi colleghi, ancheha voluto dire la sua. Il conduttore, in occasione di Porta a Porta in onda martedì 7 giugno, si è appellato a Vladimir Solovyev, proponendo uno scambio di ospitalità. "Ospiterò volentieri Solovyev a 'Porta a porta' - ha detto il giornalista - se lui mi userà la cortesia di ospitarmi in collegamento col suo programma di Russia1. Così i nostri pubblici potranno confrontare le diverse posizioni sulla crisi ucraina in un sereno dibattito tra persone civili". Insomma, quello disembra un riferimento alla polemica attorno al caso-Giletti. L'obiettivo è infatti quello di dare e ricevere lo stesso spazio per poter dire la propria opinione. E non è un caso. A Non ...

