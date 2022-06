(Di martedì 7 giugno 2022) La tragedia è avvenuta nei pressi dell'azienda agricola di famiglia a Sant'Andrea in Bagnolo. Immediati i soccorsi, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare la morte del bambino. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

infoitinterno : Cesena: ragazzino di 12 anni muore schiacciato dal muletto che stava guidando - Carlino_Cesena : Morto bambino a Cesena schiacciato dal muletto. 'Era allegro e tanto buono' - fisco24_info : Cesena, 13enne muore schiacciato da muletto in azienda agricola: (Adnkronos) - Il ragazzino è salito sul mezzo da s… - rotaruchristina : RT @romatoday: Guida muletto per gioco ma si ribalta e resta schiacciato: muore a 12 anni - qn_carlino : Morto bambino a Cesena schiacciato dal muletto. 'Era allegro e tanto buono' -

... su cui si legge che, quando ha avuto luogo l' incidente (purtroppo mortale), ilsi ... Diretta/Monopoli (risultato finale 0 - 3): doppietta di Mercadante! Una scena tremenda, alla ...Ieri verso le 13, in una calda, afosa giornata di sole, ilsi è messo alla guida di quel mezzo. Sapeva che non doveva toccarlo, ne era consapevole. Non è un gioco. Un muletto non è un mezzo ...Il ragazzino si sarebbe trovato così senza vie di fuga né possibilità ... Con i soccorsi si sono impegnati anche gli uomini dei vigili del fuoco di Cesena per rimuovere il mezzo incidentato. Sul posto ...Un bambino di soli dodici anni ha perso la vita, in seguito ad un tragico incidente. È rimasto schiacciato dal muletto, mentre era nell'azienda agricola ...