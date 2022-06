Calenda punta a un polo di centro all’8% per andare avanti con Draghi (Di martedì 7 giugno 2022) Il governo non è a rischio. Il 21 giugno non succederà nulla. E Conte e Salvini stanno solo facendo campagna elettorale. Il leader di Azione Carlo Calenda, piuttosto, guarda alle politiche e alla costruzione di un terzo polo. «Abbiamo iniziato con Più Europa, collaboriamo con molte liste civiche e oggi abbiamo duemila amministratori locali», spiega al Corriere. «È un polo del pragmatismo e del buongoverno che lavorerà per spezzare il bi-populismo, cioè per evitare che vinca una delle due coalizioni. Sinistra e destra non sono in grado di governare perché non la pensano nello stesso modo neanche sulla politica estera. Perciò bisogna fare in modo di arrivare a un governo di larghe intese tra partiti europeisti e democratici». Un obiettivo ambizioso. Per cui, secondo Calenda, «questo polo deve prendere ... Leggi su linkiesta (Di martedì 7 giugno 2022) Il governo non è a rischio. Il 21 giugno non succederà nulla. E Conte e Salvini stanno solo facendo campagna elettorale. Il leader di Azione Carlo, piuttosto, guarda alle politiche e alla costruzione di un terzo. «Abbiamo iniziato con Più Europa, collaboriamo con molte liste civiche e oggi abbiamo duemila amministratori locali», spiega al Corriere. «È undel pragmatismo e del buongoverno che lavorerà per spezzare il bi-populismo, cioè per evitare che vinca una delle due coalizioni. Sinistra e destra non sono in grado di governare perché non la pensano nello stesso modo neanche sulla politica estera. Perciò bisogna fare in modo di arrivare a un governo di larghe intese tra partiti europeisti e democratici». Un obiettivo ambizioso. Per cui, secondo, «questodeve prendere ...

Advertising

Linkiesta : #Calenda punta a un polo di centro all’8% per andare avanti con #Draghi - BarneyGumble_IT : @piercamillo Calenda punta al voto antirenziano non si può alleare con Renzi - ActIsidoro : @2111Ludovyca 'Calenda Greca' è così lungimirante che la punta del suo naso è il suo infinito. - Obiwan84881016 : @Curini @RoccoTodero Certo, ci mancherebbe, non sono mica l’oracolo di Delfi ?? però secondo me Calenda qualche prez… - 762balalaika : Il puntacazzista non è mai il più amato del gruppo ma... Sparta sarebbe uno scudo di Xena in vera gomma attraversat… -

Renzi lancia l'Opa sull'"area Draghi" È un centro dalle fattezze ancora incerte e cangianti, che punta a recuperare elettori e classe ... Carlo Calenda, +Europa e centristi. "Non dare a questo spazio una casa e un tetto per mere ragioni di ... Brutte le notizie per il centro destra ... 'Il centrodestra punta 7 città'. A destra si è convinti che occorra sperare nel primo turno, nella ...Si è ridotta a essere una sinistra che non ce l'ha fatta Il Centro impallinato subito da Calenda La ... Linkiesta.it Renzi lancia l'Opa sull'"area Draghi" Si avvicinano le elezioni politiche e c'è chi pensa, come Matteo Renzi, al «partito di Draghi». Probabilmente senza Draghi. Il dibattito si riaccende con un'intervista del Corriere della sera all'ex r ... Iv-Azione, prove di alleanza (difficile). Renzi: "No egocentrismi, dare un tetto alla casa Draghi". Calenda: Tra i sovranisti e i populisti, il leader di Italia Viva punta 'all'area Draghi, che in Italia è uno spazio che esiste. Ma va chiarita la linea di Italia Viva (un no chiaro a Pd/5S), abbandonati oppor ... È un centro dalle fattezze ancora incerte e cangianti, chea recuperare elettori e classe ... Carlo, +Europa e centristi. "Non dare a questo spazio una casa e un tetto per mere ragioni di ...... 'Il centrodestra7 città'. A destra si è convinti che occorra sperare nel primo turno, nella ...Si è ridotta a essere una sinistra che non ce l'ha fatta Il Centro impallinato subito daLa ... Calenda punta a un polo di centro all’8% per andare avanti con Draghi Si avvicinano le elezioni politiche e c'è chi pensa, come Matteo Renzi, al «partito di Draghi». Probabilmente senza Draghi. Il dibattito si riaccende con un'intervista del Corriere della sera all'ex r ...Tra i sovranisti e i populisti, il leader di Italia Viva punta 'all'area Draghi, che in Italia è uno spazio che esiste. Ma va chiarita la linea di Italia Viva (un no chiaro a Pd/5S), abbandonati oppor ...