Apple cambia il look dell'iPhone con il nuovo iOS 16 (Di martedì 7 giugno 2022) Dopo il grande salto grafico dello scorso anno, Apple ridisegna nuovamente il look dell'iPhone con il nuovo iOS 16 e nuove funzioni intelligenti per condividere e comunicare, che trasformeranno completamente la nostra esperienza con il telefono. La novità più grande riguarda la schermata di blocco che diventa più personale, bella e utile: grazie a un nuovo effetto multilivello, i soggetti delle foto appariranno intorno all’ora creando un senso di profondità. L’utente può anche modificare l’aspetto di data e ora con stili di carattere e colori espressivi mentre i nuovi widget aggiungono informazioni a colpo d'occhio come i prossimi eventi di calendario, il meteo, il livello della batteria e così via. iOS 16 iOS 16La nuova galleria ... Leggi su gqitalia (Di martedì 7 giugno 2022) Dopo il grande salto graficoo scorso anno,ridisegna nuovamente ilcon iliOS 16 e nuove funzioni intelligenti per condividere e comunicare, che trasformeranno completamente la nostra esperienza con il telefono. La novità più grande riguarda la schermata di blocco che diventa più personale, bella e utile: grazie a uneffetto multilivello, i soggettie foto appariranno intorno all’ora creando un senso di profondità. L’utente può anche modificare l’aspetto di data e ora con stili di carattere e colori espressivi mentre i nuovi widget aggiungono informazioni a colpo d'occhio come i prossimi eventi di calendario, il meteo, il livelloa batteria e così via. iOS 16 iOS 16La nuova galleria ...

rewrew3 : Nuovo #MacBook Air ufficiale, cambia dentro e fuori: design rivoluzionato e #M2 - NeoEnigma : Le novità di #Apple per la casa: ecco come cambia #Home - - andreastoolbox : Le novità di Apple per la casa: ecco come cambia Home - iPhone Italia - tizianotoniutti : In #iOS16 cambia anche il concetto di Focus, ora più flessibile fino alla definizione di comportamento della singol… - iMatteo_Pau : @Anse1987 @didogianky Almeno però Apple è l’unica che non cambia a seconda delle nazioni -