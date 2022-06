Adesso Letta deve decidere se immolarsi con i grillini o dare vita all’area Draghi

Leggi su linkiesta

(Di martedì 7 giugno 2022) Pier Luigi Bersani e Matteo Renzi, tanto per cambiare, hanno in questi giorni avanzato due strategie diverse come il giorno e la notte, e sembra impossibile che siano stati assieme nello stesso partito, quel Pd da cui entrambi uscirono con motivazioni opposte. Bersani, tuttora vittima della sindrome di Stoccolma, in empatia con queiche gli procurarono in streaming la peggiore figura della sua carriera politica, propugna una “federazione” con il Pd (e tante grazie) e appunto con Giuseppe Conte, l’avvocato del popolo incarnazione 2.0 del più vetusto trasformismo italico, che «non è Roosevelt» (Bersani dixit) ma che per i ragazzi di Articolo Uno resta davvero il punto di riferimento fortissimo dei progressisti. Conte ringrazia dell’attenzione tanto che uno dei suoi “ispiratori”, l’anziano sociologo Domenico De Masi, ha spiegato che «ci sono molte più affinità ...