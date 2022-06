Wilander: «Non voglio più commentare le partite di Nadal. Voglio solo vederlo giocare» (Di lunedì 6 giugno 2022) Rafa Nadal è diventato più “bello” di Roger Federer. Lo scrive su L’Equipe Mats Wilander. L’ex campione, ora commentatore di Eurosport, dice: “Non Voglio più commentare le sue partite. Voglio solo vederlo giocare”. E spiega: “Rafa è diventato un giocatore molto completo. Ora vince l’80% dei suoi punti in modi diversi. Un tiro un drop shot, un tiro al volo, una volta un dritto lungolinea, una volta un rovescio incrociato… Sono finiti i giorni in cui si giocava ogni punto come un match point. Quello che non è cambiato è che gioca ogni punto nel modo giusto. Non sbaglia mai nelle sue scelte” “Più invecchio, più mi diverto a guardarlo giocare. Si fida più delle sue variazioni rispetto a ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 giugno 2022) Rafaè diventato più “bello” di Roger Federer. Lo scrive su L’Equipe Mats. L’ex campione, ora commentatore di Eurosport, dice: “Nonpiùle sue”. E spiega: “Rafa è diventato un giocatore molto completo. Ora vince l’80% dei suoi punti in modi diversi. Un tiro un drop shot, un tiro al volo, una volta un dritto lungolinea, una volta un rovescio incrociato… Sono finiti i giorni in cui si giocava ogni punto come un match point. Quello che non è cambiato è che gioca ogni punto nel modo giusto. Non sbaglia mai nelle sue scelte” “Più invecchio, più mi diverto a guardarlo. Si fida più delle sue variazioni rispetto a ...

