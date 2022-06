Stefano Tacconi, oggi giornata chiave per il suo futuro. Il figlio: “Supererà anche questa” (Di lunedì 6 giugno 2022) Stefano Tacconi, l’ex portiere di Juventus, Genoa, Avellino e della nazionale italiana, sarà sottoposto oggi ad un nuovo intervento chirurgico. Ad annunciarlo è stato il figlio Andrea sui social nella serata di ieri: “Domani papà verrà sottoposto a un altro intervento chirurgico, Supererà anche questa”. L’ex numero uno, che da poco ha compiuto 65 anni, è ricoverato in ospedale ad Alessandria dallo scorso 23 aprile: era ad Asti per un evento benefico quando fu colpito da un’ischemia cerebrale e dopo essere stato portato al pronto soccorso dell’ospedale astigiano è stato trasferito appunto ad Alessandria. Le condizioni di Tacconi da allora erano migliorate, lo stesso Andrea sui social aveva scritto poche settimane fa, ad un mese dall’evento: “E’ passato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022), l’ex portiere di Juventus, Genoa, Avellino e della nazionale italiana, sarà sottopostoad un nuovo intervento chirurgico. Ad annunciarlo è stato ilAndrea sui social nella serata di ieri: “Domani papà verrà sottoposto a un altro intervento chirurgico,”. L’ex numero uno, che da poco ha compiuto 65 anni, è ricoverato in ospedale ad Alessandria dallo scorso 23 aprile: era ad Asti per un evento benefico quando fu colpito da un’ischemia cerebrale e dopo essere stato portato al pronto soccorso dell’ospedale astigiano è stato trasferito appunto ad Alessandria. Le condizioni dida allora erano migliorate, lo stesso Andrea sui social aveva scritto poche settimane fa, ad un mese dall’evento: “E’ passato ...

