Scream 6: Neve Campbell annuncia che non tornerà nel cast (Di lunedì 6 giugno 2022) Neve Campbell ha rivelato di aver rifiutato la possibilità di tornare sul set di Scream 6 a causa di motivi economici. Scream 6 dovrà fare i conti con l'assenza di Neve Campbell: l'attrice ha confermato che non ritornerà sul set, spiegando le motivazioni della sua scelta. La star, con un comunicato stampa, ha dichiarato: "Tristemente non realizzerò il prossimo film di Scream". Neve Campbell ha dichiarato che alla base della scelta di non recitare in Scream 6 ci sono motivi economici: "Essendo una donna ho dovuto lavorare estremamente duramente nella mia carriera per stabilire il mio valore, specialmente quando si tratta di Scream. Ho trovato che l'offerta che mi è stata presentata non ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 giugno 2022)ha rivelato di aver rifiutato la possibilità di tornare sul set di6 a causa di motivi economici.6 dovrà fare i conti con l'assenza di: l'attrice ha confermato che non risul set, spiegando le motivazioni della sua scelta. La star, con un comunicato stampa, ha dichiarato: "Tristemente non realizzerò il prossimo film di".ha dichiarato che alla base della scelta di non recitare in6 ci sono motivi economici: "Essendo una donna ho dovuto lavorare estremamente duramente nella mia carriera per stabilire il mio valore, specialmente quando si tratta di. Ho trovato che l'offerta che mi è stata presentata non ...

Advertising

Scream_Italia : @salentino_86 @DEADLINE Dispiace molto anche a noi, ma stando alle dichiarazioni di Neve stessa, c’è una questione… - Scream_Italia : Neve Campbell (Sidney Prescott) NON sarà in #Scream6. “È stata una scelta molto difficile dover rifiutare. A tutt… - cinecinecine : #SeriesypelículasdeSuspenso #SeriesypelículasdeTerror 'Scream 6' arranca rodaje – Neve Campbell NO regresa a la saga - DrApocalypse : Scream 6, NON ci sarà Neve Campbell? - Scream_Italia : Screamers, vi preghiamo di NON credere ai rumors delle ultime ore relativi alla possibile NON partecipazione di Nev… -