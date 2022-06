Sassuolo, è sfida tra Milan e Napoli per Traorè (Di lunedì 6 giugno 2022) Junior Traorè ha giocato una ottima stagione, che ha attirato su di lui l’interesse di Milan e Napoli: il Sassuolo fissa il prezzo La stagione di Junior Traorè non è passata inosservata. Sul giovane talento del Sassuolo infatti hanno messo gli occhia sia il Milan che il Napoli. Secondo quanto riporta Nicolò Schira, il Sassuolo ha fissato un prezzo di partenza per l’esterno di 25 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Juniorha giocato una ottima stagione, che ha attirato su di lui l’interesse di: ilfissa il prezzo La stagione di Juniornon è passata inosservata. Sul giovane talento delinfatti hanno messo gli occhia sia ilche il. Secondo quanto riporta Nicolò Schira, ilha fissato un prezzo di partenza per l’esterno di 25 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

