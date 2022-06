Roma, dà fuoco a un camper in pieno giorno (FOTO) (Di lunedì 6 giugno 2022) Ha preso del liquido infiammabile, poi come se fosse la cosa più normale del mondo, e in pieno giorno ha cosparso un camper e gli ha dato fuoco, sotto gli occhi dei proprietari. Ora, a distanza di settimane, l’autore di quel folle gesto è stato rintracciato dai Carabinieri della Stazione di Roma Aventino. Chi è il piRomane che ha dato fuoco al camper a Roma Il 20 maggio scorso un camper, in Largo G.B. Marzi, a Roma, è andato a fuoco. E subito sono partite le indagini per rintracciare il responsabile, che ora ha un volto e un nome. Si tratta di un 29enne italiano, senza fissa dimora e con diversi precedenti penali, già detenuto in carcere per altra causa. Ora è gravemente indiziato di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 giugno 2022) Ha preso del liquido infiammabile, poi come se fosse la cosa più normale del mondo, e inha cosparso une gli ha dato, sotto gli occhi dei proprietari. Ora, a distanza di settimane, l’autore di quel folle gesto è stato rintracciato dai Carabinieri della Stazione diAventino. Chi è il pine che ha datoalIl 20 maggio scorso un, in Largo G.B. Marzi, a, è andato a. E subito sono partite le indagini per rintracciare il responsabile, che ora ha un volto e un nome. Si tratta di un 29enne italiano, senza fissa dimora e con diversi precedenti penali, già detenuto in carcere per altra causa. Ora è gravemente indiziato di ...

