Reazione a Catena, Marco Liorni svela "Ci siamo sentiti …" (Di lunedì 6 giugno 2022) Manca sempre meno all'inizio della nuova edizione di Reazione a Catena ovvero il celebre quiz estivo di Rai 1 condotto da uno dei più amati presentatori italiani ovvero Marco Liorni. La nuova edizione del programma è davvero ricco di tante novità e a rivelarle è stato proprio il conduttore nel corso di una recente intervista rilasciata a TvMia. Ma, quali sono state esattamente le sue parole? Facciamo un po' di chiarezza. Marco Liorni pronto a tornare in televisione con 'Reazione a Catena' Da ormai quattro anni circa Marco Liorni si trova alla guida di uno dei più apprezzati programmi estivi di Rai 1 ovvero 'Reazione a Catena'. Un programma tanto amato dai telespettatori a ...

Eternally88 : REAZIONE A CATENA mi manca non ironicamente - sarailardoo : RT @howyooudoin: Capisci di essere vecchia quando sei felice perché domani inizia reazione a catena - eatallen : sicuramente la gente che viene a farsi le vacanze in italia guarderà reazione a catena con zio tonino - howyooudoin : Capisci di essere vecchia quando sei felice perché domani inizia reazione a catena - kimtaemmuort : no vabbè reazione a catena!!!111!!111 che ridere!!!1 e le MITICHE sedie di plastica bianche dove le mettiamo ????????? -