Punta Bianca | cittadini raccolgono 50 sacchi di rifiuti

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 giugno 2022) Palermo, 6 giu. (Adnkronos) - In occasione della giornata mondiale dell'Ambiente, i volontari, di Mareamico e Marevivo, supportati da un centinaio dihanno organizzato una manifestazione a(Agrigento). La tradizionale pulizia di questo unico tratto di costa, tra Agrigento e Palma di Montechiaro, si è trasformata in un'iniziativa all'insegna della tutela del territorio e dello sport, con particolare attenzione anche agli animali. "Una festa per iche si riappropriano di uno spazio finora assediato dalle esercitazioni militari (terminate per sempre pochi mesi fa) ed una manifestazione d'orgoglio per uno spazio che si appresta a ricevere il sigillo ufficiale di riserva naturale", dice Mareamico. I presidenti di Mareamico Agrigento e di Marevivo Sicilia, rispettivamente Claudio Lombardo e ...