Milan: per il rinnovo di Maldini e Massara mancano ancora le firme (Di lunedì 6 giugno 2022) C’è l’intesa, ma al momento non c’è ancora la firma per i rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara con il Milan In casa Milan tiene banco il tema rinnovi. Tra questi quello di Maldini e Massara, in scadenza entrambi. Come riportato da Manuele Baiocchini, presente negli studi di Sky Sport, nonostante l’incontro positivo con la nuova proprietà manca ancora la firma e ad oggi non sono in programma incontri per rendere ufficiali i due rinnovi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) C’è l’intesa, ma al momento non c’èla firma per i rinnovi di Paoloe Fredericcon ilIn casatiene banco il tema rinnovi. Tra questi quello di, in scadenza entrambi. Come riportato da Manuele Baiocchini, presente negli studi di Sky Sport, nonostante l’incontro positivo con la nuova proprietà mancala firma e ad oggi non sono in programma incontri per rendere ufficiali i due rinnovi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

