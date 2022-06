Mantova | bimbo di 4 anni investito su statale di Goito | è grave

(Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Un bambino di 4è in gravi condizioni dopo essere statoda un’auto. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 11 sulla stradadi, comune in provincia di, a pochi passi dalla sede Asl. Il piccolo è statoda un veicolo, ha riportato un “trauma cranico” ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Verona, riferisce l’Areu, l’azienda regionale emergenza urgenza. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti un elisoccorso, due automediche, un’ambulanza e la polizia Stradale. L'articolo proviene da Italia Sera.

