M5S | fonti | irritazione Grillo | ' restituire è regola aurea Movimento'

(Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - La questione delle mancate restituzioni dei parlamentari M5S avrebbe raggiunto anche il garante e fondatore delbeninformate assicurano infatti all'Adnkronos chenon avrebbe affatto gradito le notizie, circolate in questi giorni, dei mancati versamenti degli eletti, uno dei pilastri del M5S della prima ora su cui lo stessoavrebbe sempre battuto, sin dalla prima assemblea M5S in un hotel a due passi dalla stazione Termini. Dallo staff del garante non confermano né smentiscono, ma persone vicino alo descrivono su tutte le furie.

Il Tempo

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - La questione delle mancate restituzioni dei parlamentari M5S avrebbe raggiunto anche il garante e fondatore del Movimento. Fonti beninformate assicurano infatti ...(Adnkronos) - "Noi siamo per la trasparenza, ci aspettiamo una mail con il bilancio approvato in allegato, per comprendere quali siano le spese, come vengono investiti i soldi. Ci sembra il minimo e s ...