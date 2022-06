Lo speaker del Milan: «La prima volta la Sud intonò il coro: “Sceeeemo”, non lo dimenticherò mai» (Di lunedì 6 giugno 2022) Il Corriere della Sera intervista Germano Lanzoni, attore, comico e docente e speaker del Milan dal 2000. Racconta come vive le partite. «La prima volta sotto la curva Sud è stata drammatica. Era il 2000. RDS era partner del Milan e noi conduttori avevamo il compito di intrattenere i tifosi con un po’ di musica prima della partita. Fino a quel giorno l’aveva fatto Francesco Pasquali che una domenica, con lo stadio già pieno, ha però deciso di passarmi il microfono. “Vi presento Gegio!”, ha urlato. E dalla curva è partito il coro: “Sceeeemo, Sceeeeemo…”. C’era un tipo inconfondibile per la sua maglia color puffo che dagli spalti mi faceva gesti irripetibili. Mi ha tormentato tutto il pomeriggio. Non l’ho mai dimenticato e mai lo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 giugno 2022) Il Corriere della Sera intervista Germano Lanzoni, attore, comico e docente edeldal 2000. Racconta come vive le partite. «Lasotto la curva Sud è stata drammatica. Era il 2000. RDS era partner dele noi conduttori avevamo il compito di intrattenere i tifosi con un po’ di musicadella partita. Fino a quel giorno l’aveva fatto Francesco Pasquali che una domenica, con lo stadio già pieno, ha però deciso di passarmi il microfono. “Vi presento Gegio!”, ha urlato. E dalla curva è partito il: “, Sceeeeemo…”. C’era un tipo inconfondibile per la sua maglia color puffo che dagli spalti mi faceva gesti irripetibili. Mi ha tormentato tutto il pomeriggio. Non l’ho mai dimenticato e mai lo ...

