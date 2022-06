LIVE Adriatica Ionica Race 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Fancellu, Bizkarra e Monaco in fuga! Lo spagnolo leader virtuale della generale (Di lunedì 6 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE della tappa DI oggi DEL GIRO DEL DELFINATO 14.30: Una volta scollinato il Casale swi scenderà verso Modigliana e si attaccherà quasi subito la salita del Pruneto, detta anche “La Minghina” 14.28: 6,5 km di salita al 6% per il Monte Casale, spesso decisivo nelle passate edizioni del Giro di Romagna 14.26: La Bardiani-CSF-Faizanè prosegue il suo lavoro ma ora a dare manforte alla squadra del leader anche Drone Hopper – Androni Giocattoli, Astana e Nazionale Italiana 14.25: Inizia la salita del Casale, è la salita più dura di giornata 14.23: Al primo passaggio dal traguardo Fancellu, Bizkarra e Monaco hanno 2’02” di vantaggio su un gruppo composto ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADIDEL GIRO DEL DELFINATO 14.30: Una volta scollinato il Casale swi scenderà verso Modigliana e si attaccherà quasi subito la salita del Pruneto, detta anche “La Minghina” 14.28: 6,5 km di salita al 6% per il Monte Casale, spesso decisivo nelle passate edizioni del Giro di Romagna 14.26: La Bardiani-CSF-Faizanè prosegue il suo lavoro ma ora a dare manforte alla squadra delanche Drone Hopper – Androni Giocattoli, Astana e Nazionale Italiana 14.25: Inizia la salita del Casale, è la salita più dura di giornata 14.23: Al primo passaggio dal traguardohanno 2’02” di vantaggio su un gruppo composto ...

