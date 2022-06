La Cassazione annulla le condanne a Calderoli per aver chiamato “orango” Cecile Kyenge (Di lunedì 6 giugno 2022) La Cassazione ha annullato le condanne di primo e secondo grado nei confronti di Roberto Calderoli, il leghista vicepresidente del Senato che definì “orango” l’ex ministra per l’Integrazione Cecile Kyenge il 13 luglio del 2013, durante la festa della Lega Nord a Treviglio. L’accusa è diffamazione aggravata dall’odio razziale, il motivo è il mancato riconoscimento del legittimo impedimento dell’imputato a comparire in udienza per motivi di salute. L’ex ministra del Partito democratico non presentò né querela né richiesta di risarcimenti, ma il processo partì su iniziativa della Procura di Bergamo: l’intero iter ricomincerà dall’inizio, gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Bergamo, ma resta il nodo prescrizione, talmente vicina che i legali del vicepresidente ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Lahato ledi primo e secondo grado nei confronti di Roberto, il leghista vicepresidente del Senato che definì “” l’ex ministra per l’Integrazioneil 13 luglio del 2013, durante la festa della Lega Nord a Treviglio. L’accusa è diffamazione aggravata dall’odio razziale, il motivo è il mancato riconoscimento del legittimo impedimento dell’imputato a comparire in udienza per motivi di salute. L’ex ministra del Partito democratico non presentò né querela né richiesta di risarcimenti, ma il processo partì su iniziativa della Procura di Bergamo: l’intero iter ricomincerà dall’inizio, gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Bergamo, ma resta il nodo prescrizione, talmente vicina che i legali del vicepresidente ...

