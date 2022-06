Interesse dall’estero ma anche dall’Italia per Wilfried Gnonto: le ultime (Di lunedì 6 giugno 2022) ITALIA Gnonto – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune indiscrezioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sull’Interesse di diversi club nei confronti di Gnonto. Ecco quanto affermato. “Potrebbe essere pronto a subire delle evoluzioni il futuro di Wilfried Gnonto. Il giovane esterno, classe 2003, è in forza allo Zurigo, con cui ha un contratto in scadenza al termine della prossima stagione. Diverse squadre sono interessate al questo profilo. In Germania, il Friburgo era abbastanza avanti sul giocatore, ma ultimamente si stanno alzando le quotazioni dell’Hoffenheim, in quanto il suo allenatore allo Zurigo, Breitenreiter si siederà sulla panchina tedesca nella prossima stagione. In Belgio si registra l’Interesse dell’Anversa, che ha ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 6 giugno 2022) ITALIA– Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune indiscrezioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sull’di diversi club nei confronti di. Ecco quanto affermato. “Potrebbe essere pronto a subire delle evoluzioni il futuro di. Il giovane esterno, classe 2003, è in forza allo Zurigo, con cui ha un contratto in scadenza al termine della prossima stagione. Diverse squadre sono interessate al questo profilo. In Germania, il Friburgo era abbastanza avanti sul giocatore, ma ultimamente si stanno alzando le quotazioni dell’Hoffenheim, in quanto il suo allenatore allo Zurigo, Breitenreiter si siederà sulla panchina tedesca nella prossima stagione. In Belgio si registra l’dell’Anversa, che ha ...

Advertising

Ste_Gualdoni : RT @GuarroPas: #Inter, attenzione alla posizione di #Dumfries. Due club interessati dall’estero. Per adesso parliamo di interesse. #Lazza… - ferrantelli94 : RT @GuarroPas: #Inter, attenzione alla posizione di #Dumfries. Due club interessati dall’estero. Per adesso parliamo di interesse. #Lazza… - maristellaprio1 : RT @spondainter: Inter, attenzione alla posizione di Dumfries: due club interessati dall’estero. Per adesso parliamo di interesse. Lazzari… - serie_a24 : #Interesse dall’estero ma anche dall’Italia per Wilfried Gnonto: le ultime - Clown06239913 : RT @GuarroPas: #Inter, attenzione alla posizione di #Dumfries. Due club interessati dall’estero. Per adesso parliamo di interesse. #Lazza… -

Volotea apre un nuovo collegamento aereo da Venezia a Lourdes ... 9 in Italia e 24 all'estero. Il vettore, infine, ha annunciato l'... permette di raggiungere con facilità numerosi punti di interesse"... Fin dall'inizio delle sue attività, la compagnia aerea si è ... Come Brera Interni sta portando il design italiano nei luxury resort di tutto il mondo ...la pandemia ha visto un aumento del 400% degli ordini dall'estero. Un successo dato dall'attenta selezione di marchi di design ... Una piattaforma che ha riscosso grande interesse nel settore dell'... Freshplaza.it ... 9 in Italia e 24 all'. Il vettore, infine, ha annunciato l'... permette di raggiungere con facilità numerosi punti di"... Fin'inizio delle sue attività, la compagnia aerea si è ......la pandemia ha visto un aumento del 400% degli ordini. Un successo dato'attenta selezione di marchi di design ... Una piattaforma che ha riscosso grandenel settore dell'... Interesse dall'estero per le produzioni italiane certificate