Il salario minimo si riprende la scena: cosa è e come funziona. Dall'Ue in arrivo un aiutino (Di lunedì 6 giugno 2022) Il salario minimo fa ancora parlare di sé. E' tornato in auge dopo diversi anni di dormienza nelle segreterie della Commissione Lavoro. E a ridargli la scena è stato Giuseppe Conte, leader del M5S, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 giugno 2022) Ilfa ancora parlare di sé. E' tornato in auge dopo diversi anni di dormienza nelle segreterie della Commissione Lavoro. E a ridargli laè stato Giuseppe Conte, leader del M5S, ...

Advertising

fattoquotidiano : Conte: “Le paghe da fame sono normali per alcuni politici, per il M5s no. Dobbiamo approvare il salario minimo” - elio_vito : Durigon si pronuncia contro il salario minimo. Ed io mi convinco invece sempre più che sia necessario! Il salario minimo, non Durigon...?? - elio_vito : Brunetta sbaglia, in Italia dove ci sono salari bassi ed una alta percentuale di lavoratori poveri, il salario mini… - Pocoprimadellau : RT @sempreciro: L'Europa chiede 'Le percoche devono avere un diametro di 12,4 cm e un peso medio di 137 grammi'. L'Italia 'Provvediamo subi… - 77OnFilm : @StoCozzo @soloioenessuno Credo che sia un errore battere sul salario minimo a meno che questo non venga adeguato a… -