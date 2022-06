I Misteri di Murdoch 10 al via su Giallo il 6 giugno con un doppio episodio speciale (Di lunedì 6 giugno 2022) I Misteri di Murdoch 10 debutta in prima tv su Giallo. Dopo la recente conclusione della nona stagione, il canale 38 del digitale terrestre dedica il lunedì sera del suo palinsesto estivo alla decima stagione della serie canadese in costume, con due episodi a sera. Il primo appuntamento con I Misteri di Murdoch 10 è previsto per il 6 giugno in prima serata, con una première di stagione composta da due episodi, intitolati rispettivamente Vampate di fuoco Parte 1 e Parte 2. In questo doppio episodio che apre I Misteri di Murdoch 10 viene rievocato un evento storico che ha colpito la città di Toronto all’inizio del secolo scorso: la serie, infatti, tende a mescolare trame assolutamente fittizie con fatti realmente ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 6 giugno 2022) Idi10 debutta in prima tv su. Dopo la recente conclusione della nona stagione, il canale 38 del digitale terrestre dedica il lunedì sera del suo palinsesto estivo alla decima stagione della serie canadese in costume, con due episodi a sera. Il primo appuntamento con Idi10 è previsto per il 6in prima serata, con una première di stagione composta da due episodi, intitolati rispettivamente Vampate di fuoco Parte 1 e Parte 2. In questoche apre Idi10 viene rievocato un evento storico che ha colpito la città di Toronto all’inizio del secolo scorso: la serie, infatti, tende a mescolare trame assolutamente fittizie con fatti realmente ...

Advertising

PaoloLeChat : @magicadespell78 @StevLova @facciobiondate @AcribusFlammis Non fai paura ma noi ti abbiamo vista in una cornice par… - CinespazioBlog : Il 6 Giugno prossimo debutta in Italia su #giallo la decima stagione de #imisteridimurdoch... - amata_giulia : @zancle78 @jabbaTM Anche I misteri di Murdoch e Grancester ..sono stati carini…più ‘leggeri’ ma belli .. -