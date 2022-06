Gnonto è l’altra faccia di Optì Pobà: ora è da Libro Cuore, al primo errore gonfieranno le banane in curva (Di lunedì 6 giugno 2022) Gnonto non lo sa, ma è l’altra faccia – quella della rivincita – di Optì Pobà. A lui, a Optì Pobà, il papà non avrebbe portato i libri nel ritiro della Nazionale affinché continui a studiare per la maturità mentre risolleva i destini di una Nazionale da rottamare. Perché il giovane Optì era una creatura immaginaria dell’allora Presidente della Figc Carlo Tavecchio, e perché nell’accezione figurativa che se ne faceva non avrebbe certo perso tempo a studiare, quando c’era del lavoro da portare via agli italiani. Ovviamente a due giorni dal “miracoloso” 1-1 amichevole (ora si chiamano Nations League, le pallosissime amichevoli delle nazionali a fine stagione) con la Germania, l’analisi giornalistica è già scaduta: sono passate 48 ore dall’assist di questo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 giugno 2022)non lo sa, ma è– quella della rivincita – di. A lui, a, il papà non avrebbe portato i libri nel ritiro della Nazionale affinché continui a studiare per la maturità mentre risolleva i destini di una Nazionale da rottamare. Perché il giovaneera una creatura immaginaria dell’allora Presidente della Figc Carlo Tavecchio, e perché nell’accezione figurativa che se ne faceva non avrebbe certo perso tempo a studiare, quando c’era del lavoro da portare via agli italiani. Ovviamente a due giorni dal “miracoloso” 1-1 amichevole (ora si chiamano Nations League, le pallosissime amichevoli delle nazionali a fine stagione) con la Germania, l’analisi giornalistica è già scaduta: sono passate 48 ore dall’assist di questo ...

M_Palmi98 : 'L'#Inter non ha creduto in #Gnonto. Vergoniaaahhh' No. E' Gnonto che ha capito che le Primavere sono dei cimiteri… - casa_casala : Da una parte un extracomunitario padano, dall'altra l'italiano #Gnonto. - latinensedop : #Gnonto è il primo giocatore che indossa la maglia azzurra di cui ignoravo addirittura l'esistenza in vita! però è… - EdDavids7 : @Gloriajadore @RidTheRock Cmq stasera e' stata una bella partita. Giocata in modo convincente. Alcuni nomi su tutti… - cinziotta73 : Ma dove l'hanno trovata qs giornalista. Altra perla di poco fa per l'esordio di Gnonto (??): ' Mancini lo ha abbracc… -

Il mondo di Willy Gnonto BAVENO. (VCO) Per entrare al campetto dell'oratorio Willy Gnonto non doveva nemmeno uscire di casa. Bastava scendere le ... L'Italia l'ha scoperto l'altra sera quando a 18 anni ha ripagato ... La nuova Italia riparte dall'1 - 1 contro la Germania: segnano Pellegrini e Kimmich. Che esordio di Gnonto Martedì si replica, a Cesena, contro l'Ungheria che ha battuto l'Inghilterra nell'altra partita del girone. Gli esperimenti non si fermano certo qui a Bologna, con gli ingressi nel finale di altri ...