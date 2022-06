(Di lunedì 6 giugno 2022)DeleIn questeoreDeè stata al centro di svariate. Dalla gaffe sul Bosforo per passare alle presunte frecciatine tra lei ed Elisa Visari (attuale fidanzata del suo ex Andrea Damante) e concludere con le voci sull’imminente uscita del suo secondo libro. Così L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Giulia De Lellis commenta le ultime polemiche social che la riguardano - zazoomblog : Giulia De Lellis catfight social con la fidanzata di Damante? La spiegazione dell’influencer - #Giulia #Lellis… - occhio_notizie : Giulia De Lellis è tornata al centro del gossip per un video pubblicato su TikTok, nel quale ha usato un audio che… - giampieffe : Con chi ce l’ha Giulia de Lellis? A chi dobbiamo far saltare l’account???? Forza GDL sempre e comunque ?? - ccanggg : recuperato adesso il drama giulia de lellis - elisa visari -

Botta e risposta infuocato traDee la fidanzata di Andrea Damante, Elisa Visari. Tutto quello che c'è da sapere. Attraverso i socialDeha condiviso un video che sembrava contenere una frecciatina verso ...Deed Elisa Visari , è abbastanza evidente, non si stanno proprio simpatiche. Le due influencer, nelle scorse ore, si sono lanciate frecciatine reciproche via social (su TikTok per la ...Giulia De Lellis ed Elisa Visari, si sono lanciate frecciatine attraverso dei video su TikTok, mettendo in mezzo Andrea Damante ...Botta e risposta infuocato tra Giulia De Lellis e la fidanzata di Andrea Damante, Elisa Visari. Tutto quello che c'è da sapere.