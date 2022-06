(Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Labitalia) - L'Istituto nazionale tributaristi (Int) coglie l'occasione del recepimento delle disposizioni della direttiva (Ue) 2019/2177 in tema didi Stato (art. 50 del dl 50/2022 'decreto'), per segnalare le difficoltà e il disagio degli operatori economici, soprattutto i meno strutturati nonché dei loro intermediari fiscali, relativamente l'obbligo di invio all'amministrazione finanziaria delle autodichiarazioni deglidi Statoin scadenza il 30 giugno. Il presidente e il vicepresidente dell'Int, Riccardo Alemanno e Giuseppe Zambon, nell'analisi al decretoinviata alledellalo scorso 3 giugno, hanno evidenziato le incongruità degli obblighi in capo ai ...

StraNotizie : Fisco. Int: su autodichiarazione aiuti Covid intervenire in commissioni Bilancio e Finanze Camera… - LocalPage3 : Fisco. Int: su autodichiarazione aiuti Covid intervenire in commissioni Bilancio e Finanze Camera… -

Adnkronos

Roma, 13 mag. (Labitalia) " L'Istituto nazionale tributaristi () per mano del suo presidente Riccardo Alemanno ha inviato, ai presidenti delle commissioni Affari costituzionali e Istruzione pubblica, beni culturali Dario Parrini e Riccardo Nencini e ai ...... l'chiede di spostare la scadenza del 30 giugno al 30 novembre 2022. La motivazione della richiesta è legata al periodo particolarmente caldo per il, caratterizzato da adempimenti ... Fisco. Int: su autodichiarazione aiuti Covid intervenire in commissioni Bilancio e Finanze Camera (ANSA) - ROMA, 06 GIU - L'Istituto nazionale tributaristi (Int) coglie l'occasione del recepimento delle disposizioni della direttiva Ue in tema di aiuti di Stato "per segnalare le difficoltà e il ...(Adnkronos) - L’Istituto nazionale tributaristi (Int) coglie l’occasione del recepimento delle disposizioni della direttiva (Ue) 2019/2177 in tema di aiuti di Stato (art. 50 del dl 50/2022 'decreto Ai ...