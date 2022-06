Elon Musk aiuterà Amber Heard a pagare i 10 milioni di dollari che deve a Johnny Depp? (Di lunedì 6 giugno 2022) Elon Musk ha già economicamente sostenuto Amber Heard in passato: sarà forse l'uomo più ricco del mondo a pagare i 10 milioni di dollari che l'attrice deve a Johnny Depp? Elon Musk, che secondo quanto riferito ha aiutato Amber Heard a portare a termine dei pagamenti a due enti di beneficenza dopo il suo divorzio con Johnny Depp, potrebbe venire in soccorso dell'attrice ancora una volta pagando i 10,35 milioni di danni alla star di Pirati dei Caraibi. I fan e alcuni utenti dei social media ipotizzano che la Heard potrebbe chiedere aiuto al miliardario per pagare ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 giugno 2022)ha già economicamente sostenutoin passato: sarà forse l'uomo più ricco del mondo ai 10diche l'attrice, che secondo quanto riferito ha aiutatoa portare a termine dei pagamenti a due enti di beneficenza dopo il suo divorzio con, potrebbe venire in soccorso dell'attrice ancora una volta pagando i 10,35di danni alla star di Pirati dei Caraibi. I fan e alcuni utenti dei social media ipotizzano che lapotrebbe chiedere aiuto al miliardario per...

