Dakar 2023 | quarta edizione consecutiva in Arabia Saudita 14 tappe e novità nel percorso

(Di lunedì 6 giugno 2022) Dopo diversi mesi di attesa, emergono finalmente i primi dettagli legati alla 45madella, il rally raid più prestigioso ed impegnativo al mondo. ASO ha confermato che per il quarto anno consecutivo lasi disputerà interamente in, anche se ci saranno diverseper i piloti. In primis il numero dellein programma viene portato da 12 a 14 (per la prima volta dal 2018, quando la manifestazione fu ospitata congiuntamente da Argentina, Perù e Bolivia), con il 70% delche sarà nuovo rispetto all’ultimaandata in scena a gennaio 2022. La prossimapartirà il 31 dicembre 2022 da Sea Camp con un breve prologo e si concluderà il 15 gennaio...

14 tappe più un prologo , per quella che dovrebbe essere l'edizione più lunga del mitico rally raid dal 2014 ad oggi. Questi sono i primi numeri della, che per la quarta volta consecutiva il prossimo anno si svolgerà interamente in Arabia Saudita . L'organizzazione dell'evento non ha ancora svelato il chilometraggio complessivo ufficiale ...Colpaccio Honda: Adrien Van Beveren con HRC allaEcco le prime novità dell’edizione 2023. Road Book elettronico, “premio” Apripista, Waypoints “personalizzati” e una “Diagonale delle Sabbie” dal Mar Ross al Golfo Persico. 14 Tappe + 1 dal 31 Dicembr ...L'ASO ha rivelato i primi dettagli della gara che partirà il 31 dicembre in Arabia Saudita con un prologo ed avrà 14 tappe per rispondere alle richieste dei piloti.