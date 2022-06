Covid, le notizie. Bollettino: 8.512 casi e 70 morti. Tasso di positività all'11,3%. LIVE (Di lunedì 6 giugno 2022) In aumento i ricoveri ordinari (+42), stabili le terapie intensive (-1). I tamponi processati sono 75.010. Sottovariante BA.5 è più contagiosa delle altre Omicron. I dati sono disponibili sulla piattaforma BiorXiv, che accoglie studi non ancora sottoposti alla revisione della comunità scientifica. Attesa per il Bollettino nazionale. A Pechino, capitale della Cina, è cominciato l'allentamento delle restrizioni Leggi su tg24.sky (Di lunedì 6 giugno 2022) In aumento i ricoveri ordinari (+42), stabili le terapie intensive (-1). I tamponi processati sono 75.010. Sottovariante BA.5 è più contagiosa delle altre Omicron. I dati sono disponibili sulla piattaforma BiorXiv, che accoglie studi non ancora sottoposti alla revisione della comunità scientifica. Attesa per ilnazionale. A Pechino, capitale della Cina, è cominciato l'allentamento delle restrizioni

Advertising

Agenzia_Ansa : Possibile un nuovo governo di larghe intese? 'No basta. Lo abbiamo fatto per superare l'epidemia di Covid che ora s… - GoalItalia : Il Giappone contrasta la diffusione del Covid-19: vietato cantare allo stadio ???? - Agenzia_Ansa : Dal 1 giugno stop al Green pass per l'ingresso in Italia. Scade il 31 maggio l'ordinanza del Ministro della Salute… - BuonAndrew : RT @OfficialASRoma: La Finale vissuta in isolamento a causa del Covid. Il gol di Zaniolo e l'abbonamento fatto anche come distrazione dall… - Bernard72910361 : RT @OfficialASRoma: La Finale vissuta in isolamento a causa del Covid. Il gol di Zaniolo e l'abbonamento fatto anche come distrazione dall… -

Covid: 8.512 positivi, 70 le vittime Sono 8.512 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.082. Le vittime sono invece 70, ossia 43 in più di ieri (27). Sono stati eseguiti in tutto, tra ... Borsa: Europa sale con Cina, spread in calo in attesa Bce Piazza Affari prosegue tonica a metà seduta, in linea con le altre Borse europee, con gli investitori rinfrancati dall'allentamento delle misure di contenimento contro il Covid in Cina. Il listino milanese sale dell'1,5%, tirando la volata a Londra (+1,3%), Parigi (+1,3%) e Francoforte (+1,2%). Anche New York è partita con il piede giusto, con i titoli tecnologici che ... Sky Tg24 Covid: in Sicilia 756 i nuovi positivi, un deceduto (ANSA) - ROMA, 06 GIU - Sono 756 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 6.056 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 1.552. Il tasso di positività sale al 12,4%, ieri era ... Covid, in Lombardia 893 nuovi casi e 13 decessi. Milano città: +192 contagi In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di Covid-19, sono emersi 2.904.070 ... Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Milano e della Lombardia iscriviti gratis alla newsletter di Corriere ... Sono 8.512 i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.082. Le vittime sono invece 70, ossia 43 in più di ieri (27). Sono stati eseguiti in tutto, tra ...Piazza Affari prosegue tonica a metà seduta, in linea con le altre Borse europee, con gli investitori rinfrancati dall'allentamento delle misure di contenimento contro ilin Cina. Il listino milanese sale dell'1,5%, tirando la volata a Londra (+1,3%), Parigi (+1,3%) e Francoforte (+1,2%). Anche New York è partita con il piede giusto, con i titoli tecnologici che ... Covid, le notizie. Bollettino: 8.512 casi e 70 morti. Tasso di positività all'11,3%. LIVE (ANSA) - ROMA, 06 GIU - Sono 756 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 6.056 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 1.552. Il tasso di positività sale al 12,4%, ieri era ...In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di Covid-19, sono emersi 2.904.070 ... Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Milano e della Lombardia iscriviti gratis alla newsletter di Corriere ...