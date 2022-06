Andy Carroll viene perdonato dalla compagna | le nozze si sono svolte

(Di lunedì 6 giugno 2022)si è sposato. L’attaccante del West Bromwich è giunto acon laBilli Mucklow dopo che nei giorni scorsi il matrimonio era stato a forte rischio a causa di un addio al celibato “movimentato”. Il calciatore a fine maggio affittò una villa a Dubai insieme a degli amici ed era stato fotografato poi a letto mentre dormiva con due ragazze. Le immagini, diffuse su Snapchat, avevano fatto infuriare la fidanzata tanto da andare via di casa, buttare l’anello di fidanzamento da 200mila sterline e mettere in dubbio leperò si è fatto perdonare: nessun tradimento, quelle foto erano solo un incidente, scattate senza che lui ne fosse consapevole, il matrimonio è stato poi regolarmente celebrato come mostra nella foto sui social. Visualizza ...

Billi Mucklow ha perdonato. L'attaccante del West Bromwich , al suo addio al celibato, l'aveva combinata davvero grossa: dopo decine di bicchieri di vodka, sangria e Jäegermeister in un ...A una settimana dal matrimonio, l'addio al celibato stava per far naufragare le nozze trae Billi Mucklow. Ubriaco e con due bionde, l'attaccante del West Bromwich è stato paparazzato finendo sul Sun , mentre festeggiava con dei suoi amici a Dubai gli ultimi giorni da single. ...Andy Carroll si è sposato. L'attaccante del West Bromwich è giunto a nozze con la compagna Billi Mucklow dopo che nei giorni scorsi il matrimonio era stato a forte rischio a causa di un addio al celib ...