Ucraina | Conte | “A questo punto è ben armata | al popolo serve negoziato”

(Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – “Credo che l’sia ben. Ci sono Paesi come gli Usa che continuano a rifornirla di ogni genere di armamenti. Non è di aiuti militari che inmomento ha bisogno l’”. Lo ha detto il leader M5S Giuseppea Portici (Napoli). “Inmomento la popolazioneha bisogno di governi che spingano a livello internazionale per undi pace, che sappiano impostarlo e coinvolgano le parti belligeranti, oltre che la comunità internazionale, versoobiettivo” ha aggiunto. Sul versante politicoha rimarcato che “non c’è all’orizzonte la possibilità di un partito unico. Noi siamo nel pieno di un processo di ...

Il leader politico dei Cinquestelle insiste sul no all'invio di armi in, ma afferma di non voler far cadere l'esecutivo. Maggioranza divisa anche sull'ipotesi di salario minimoCosa fare di fronte all'offensiva russa del Donbass Tanti se lo chiedono e anche il fronte progressista è diviso. "Salvini einsistono nel chiedere lo stop all'invio di armi all'da parte dell'Italia e dei paesi europei `per avere la pace´. Oggi Putin ha di nuovo lanciato missili su Kiev, chiarendo le sue ..."Credo che l'Ucraina a questo punto sia ben armata ... Lo dice il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine della sua visita a Portici, nel Napoletano."Salvini e Conte insistono nel chiedere lo stop all'invio di armi all'Ucraina da parte dell'Italia e dei paesi europei 'per avere la pace'. Oggi Putin ha di nuovo lanciato missili su Kiev, chiarendo ...